Боррель розкритикував Ізраїль за фінансування нових поселень на Західному Березі

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель виступив з різкою критикою в бік Ізраїлю через плани будівництва нових поселень на Західному Березі річки Йордан.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

"Я з жахом дізнався, що посеред війни Ізраїль виділяє нові кошти на будівництво нових незаконних поселень.

Це не має нічого спільного з самообороною і не зробить Ізраїль безпечнішим. Поселення є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і найбільшою загрозою безпеці Ізраїлю", – написав Боррель у понеділок вранці.

Міжнародне співтовариство разом з палестинцями вважає будівництво поселень незаконним і нелегітимним, а також перешкодою на шляху до миру. Понад 700 000 ізраїльтян зараз живуть на окупованому Західному березі річки Йордан і в східному Єрусалимі – територіях, захоплених Ізраїлем у 1967 році, які палестинці прагнуть відвоювати для своєї майбутньої держави.

В уряді Ізраїлю ще в червні заявили про плани побудови ще понад 5 тисяч будинків на Західному Березі.

Нагадаємо, Боррель вважає, що створення держави Палестина було б найкращим способом забезпечити безпеку Ізраїлю, який проводить воєнну операцію проти бойовиків ХАМАС у секторі Гази.

Раніше глава дипломатії ЄС заявив, що після завершення війни між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС контроль над сектором Гази має перейти до Палестинської адміністрації.

Перед цим Боррель закликав Ізраїль не дозволити люті поглинути його у війні проти терористичного угруповання ХАМАС.