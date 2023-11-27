Боррель раскритиковал Израиль за финансирование новых поселений на Западном Берегу

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выступил с резкой критикой в сторону Израиля из-за планов строительства новых поселений на Западном Берегу реки Иордан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

"Я с ужасом узнал, что посреди войны Израиль выделяет новые средства на строительство новых незаконных поселений.

Это не имеет ничего общего с самообороной и не сделает Израиль более безопасным. Поселения являются грубым нарушением международного гуманитарного права и самой большой угрозой безопасности Израиля", – написал Боррель в понедельник утром.

Международное сообщество вместе с палестинцами считает строительство поселений незаконным и нелегитимным, а также препятствием на пути к миру. Более 700 000 израильтян сейчас живут на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в восточном Иерусалиме – территориях, захваченных Израилем в 1967 году, которые палестинцы стремятся отвоевать для своего будущего государства.

В правительстве Израиля еще в июне заявили о планах постройки еще более 5 тысяч домов на Западном Берегу.

Напомним, Боррель считает, что создание государства Палестина было бы лучшим способом обеспечить безопасность Израиля, который проводит военную операцию против боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что после завершения войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС контроль над сектором Газы должен перейти к Палестинской администрации.

Перед этим Боррель призвал Израиль не позволить ярости поглотить его в войне против террористической группировки ХАМАС.