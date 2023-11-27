В Бельгии после сообщения о заминировании закрыли 27 школ

Ряд школ Брюсселя и Валлонии-Брабант, входящих в образовательную сеть Валлония-Брюссель, останутся закрытыми в понедельник утром после поступивших в воскресенье вечером сообщений о заминировании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTBF.

Полиция в течение дня осмотрит все образовательные учреждения, по которым поступили сообщения, и даст свою оценку, рассказала Сесиль Маркетт, заместитель генерального директора, ответственная за связи с общественностью в образовательной сети Валлонии и Брюсселя.

В образовательной сети добавили, что школы осматривают "в строгом соответствии с принципом осторожности" и призвали людей не паниковать.

"Многие учреждения пострадали от подобных предупреждений в течение последних недель. Ожидается, что школы останутся закрытыми весь понедельник, но есть большая вероятность, что они снова откроются во вторник", – заявили в организации.

На прошлой неделе литовская полиция получила несколько сообщений о якобы заложенной взрывчатке в школах и различных учреждениях страны.

В конце октября многие школы и другие учреждения по всей Литве несколько дней подряд получали сообщения о минировании. Ни одна из угроз не оказалась реальной.

От псевдоминирований в течение октября страдала также Франция, за половину месяца только аэропорты получили более сотни таких сообщений.