Во Франции по делу о резонансном убийстве учителя судят шестерых подростков

В понедельник во Франции за закрытыми дверями начинается суд над шестью подростками, которых обвиняют в причастности к обезглавливанию французского учителя истории Самюэля Пати, которое было совершено исламистом в 2020 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Одна из подсудимых несовершеннолетних – 15-летняя девушка, которая якобы рассказала родителям, что Пати показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на своем уроке. Ей инкриминировали ложное обвинение после того, как установили, что ее не было в классе, когда это произошло.

Пятерым другим несовершеннолетним, которым на момент нападения было от 14 до 15 лет, предъявлены обвинения в умышленном преступном сговоре или в организации засады.

Их подозревают в том, что они указали убийце на Пати или помогли проследить за его выходом из школы.

Всех шестерых несовершеннолетних передали в детский суд, им грозит до 2,5 лет заключения.

Слушания, которые продлятся до 8 декабря, будут проходить за закрытыми дверями.

Обвинения по делу предъявили и восьми взрослым, они предстанут перед специальным уголовным судом.

Во Франции проживает крупнейшее в Европе мусульманское меньшинство, и за последние годы страна подверглась волне нападений со стороны исламистских боевиков или их сторонников.

После убийства Пати некоторые учителя признали, что применяли цензуру, чтобы избежать конфронтации с учениками и родителями из-за религии и свободы слова.

Напомним, убийство учителя, шокировавшее всю страну, произошло в октябре 2020 года. Поводом стало то, что Самюэль Пати, учитель истории, в качестве иллюстративного материала показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Нападавший дождался учителя возле школы после уроков и ножом отрезал голову, а затем похвастался своим поступком в Twitter (Х). Полиция застрелила его во время задержания. Террорист оказался 18-летним чеченцем, выходцем из Москвы, который на законных основаниях проживал во Франции как беженец. Сам он не был студентом колледжа.

Почтить память убитого учителя вышли тысячи людей по всей стране. Самюэля Пати посмертно наградили Орденом почетного легиона – высшей государственной наградой Франции.