В Еврокомиссии отреагировали на возможную поездку Лаврова в Северную Македонию

В Еврокомиссии прокомментировали возможную поездку главы МИД РФ Сергея Лаврова вместе с делегацией на министерскую встречу ОБСЕ, которая состоится в Северной Македонии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге.

Стано отметил, что Лавров, "конечно", находится под санкциями, но из ограничений возможны "отступления" или "исключения".

По его словам, в ЕС не будут возражать, если власти Северной Македонии или других страны позволят самолету с Лавровым пролететь через свою территорию или позволят российскому министру лично участвовать во встрече.

"Это будет хорошо, если страны позволят российскому самолету пролететь над их территорией, или если власти Северной Македонии позволят посадку и личное участие Лаврова", – отметил представитель Еврокомиссии.

Ранее стало известно, что правительство Северной Македонии разрешило пролет над своей территорией российских самолетов, которые будут перевозить делегацию для участия в министерской встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По данным СМИ, в состав российской делегации будет входить министр иностранных дел России Сергей Лавров, "его врач, технический персонал, охрана", 17 дипломатов, в том числе пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова и 24 журналиста – всего 85 человек.