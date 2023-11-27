У Нідерландах перевіряють сумнівні пожертви партії селян, яка пройшла до парламенту

Міністерство внутрішніх справ Нідерландів розслідує можливу незаконну пожертву на користь "Союзу фермерів-громадян" (BBC) – нової політичної партії, яка виникла на тлі протестів фермерів і пройшла до нижньої палати парламенту на останніх виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландський портал BNR.

Розслідування щодо BBB зосереджується на пожертвуванні від ReMarkAble – комунікаційного агентства одного із засновників партії Віма Грута Керкампа, яке надавало партії низку послуг – від керування інтернет-магазином до розсилки пресрелізів.

Проблема в тому, що оплачувались ці послуги за знижкою у 40-70 євро на годину в порівнянні з ринковими цінами. Це, згідно з нідерландським законодавством, вважається пожертвою на користь партії.

"Якщо особа або компанія надає безкоштовну послугу або знижку від ринкової ціни цієї послуги, різницю слід розглядати як пожертвування в натуральній формі", – повідомив представник МВС Нідерландів у коментарі BNR.

За законом, такі пожертви мають бути опубліковані у річному звіті партії, аби запобігти впливу анонімних донорів – але в річному звіті BBB за 2022 рік їх немає. "Міністерство наразі розслідує цей випадок і звернулось до BBB по пояснення", – додав представник відомства.

Якщо порушення буде підтверджене, партію селян за рішенням очільника МВС можуть оштрафувати. Але на практиці таке буває вкрай рідко. Приміром, у 2020 році тодішня міністерка Кайса Оллонгрен вирішила не накладати штраф на ультраправу партію "Форум за демократію" через порушення у фінансовій звітності.

ВВВ здобула популярність на хвилі протестів проти екологічної політики уряду й за результатами провінційних виборів у березні отримала більше місць у Сенаті (верхній палаті парламенту), ніж партія колишнього прем'єр-міністра Марка Рютте.

На дострокових парламентських виборах до нижньої палати парламенту "Союз фермерів-громадян" може розраховувати на 7 мандатів.