В Нидерландах проверяют сомнительные пожертвования партии крестьян, которая прошла в парламент

Министерство внутренних дел Нидерландов расследует возможное незаконное пожертвование в пользу "Союза фермеров-граждан" (BBC) – новой политической партии, которая возникла на фоне протестов фермеров и прошла в нижнюю палату парламента на последних выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландский портал BNR.

Расследование по BBB сосредотачивается на пожертвовании от ReMarkAble – коммуникационного агентства одного из основателей партии Вима Грута Керкампа, которое предоставляло партии ряд услуг – от управления интернет-магазином до рассылки пресс-релизов.

Проблема в том, что оплачивались эти услуги по скидке в 40-70 евро в час по сравнению с рыночными ценами. Это, согласно нидерландскому законодательству, считается пожертвованием в пользу партии.

"Если лицо или компания предоставляет бесплатную услугу или скидку от рыночной цены этой услуги, разницу следует рассматривать как пожертвование в натуральной форме", – сообщил представитель МВД Нидерландов в комментарии BNR.

По закону, такие пожертвования должны быть опубликованы в годовом отчете партии, чтобы предотвратить влияние анонимных доноров – но в годовом отчете BBB за 2022 год их нет. "Министерство сейчас расследует этот случай и обратилось к BBB за объяснениями", – добавил представитель ведомства.

Если нарушение будет подтверждено, партию селян по решению главы МВД могут оштрафовать. Но на практике такое бывает крайне редко. К примеру, в 2020 году тогдашний министр Кайса Оллонгрен решила не накладывать штраф на ультраправую партию "Форум за демократию" из-за нарушений в финансовой отчетности.

ВВВ получила популярность на волне протестов против экологической политики правительства и по результатам провинциальных выборов в марте получила больше мест в Сенате (верхней палате парламента), чем партия бывшего премьер-министра Марка Рютте.

На досрочных парламентских выборах в нижнюю палату парламента "Союз фермеров-граждан" может рассчитывать на 7 мандатов.