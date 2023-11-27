Нейтральна Швейцарія долучається до кібернавчань НАТО

Швейцарські збройні сили цього тижня беруть участь у навчаннях Північноатлантичного Альянсу із захисту від кібератак під назвою Cyber Coalition, які залучать понад 1000 учасників із більш як 30 країн.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

У швейцарській армії кажуть, що метою навчань є спільне вирішення складних проблем, усунення слабких місць і створення загальної картини ситуації стосовно кібербезпеки країни.

Штаб Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі уточнює, що в Cyber Coalition 2023 беруть участь 1000 кіберзахисників з 28 країн-членів НАТО та семи країн-партнерів, ЄС і представники промисловості й наукових кіл.

Навчання відбуваються на кіберполігоні в столиці Естонії Таллінні, де функціонує Центр передового досвіду НАТО з питань кібербезпеки, який можна використовувати для імітації реалістичної мережевої інфраструктури.

"Навчання ґрунтуються на складних, реалістичних сценаріях, які допомагають підготувати кіберзахисників до реальних кібернетичних викликів, зокрема атак на критично важливу національну інфраструктуру, а також до виведення з ладу активів НАТО і членів Альянсу під час операцій", – йдеться в повідомленні.

Посилення кіберзахисту є одним з пріоритетів політики безпеки швейцарського уряду. Федеральна рада Швейцарії хоче поступово розширити відповідні можливості збройних сил до середини 2030-х років.

Крім того, на початку 2024 року у Збройних силах Швейцарії почне функціонувати новостворене Кібернетичне командування, яке замінить нинішню Організацію забезпечення командування Збройних сил.