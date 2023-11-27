Нейтральная Швейцария присоединяется к киберучениям НАТО

Швейцарские вооруженные силы на этой неделе участвуют в учениях Североатлантического Альянса по защите от кибератак под названием Cyber Coalition, которые привлекут более 1000 участников из более чем 30 стран.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

В швейцарской армии говорят, что целью учений является совместное решение сложных проблем, устранение слабых мест и создание общей картины ситуации относительно кибербезопасности страны.

Штаб Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе уточняет, что в Cyber Coalition 2023 участвуют 1000 киберзащитников из 28 стран-членов НАТО и семи стран-партнеров, ЕС и представители промышленности и научных кругов.

Учения проходят на киберполигоне в столице Эстонии Таллинне, где функционирует Центр передового опыта НАТО по вопросам кибербезопасности, который можно использовать для имитации реалистичной сетевой инфраструктуры.

"Учения основываются на сложных, реалистичных сценариях, которые помогают подготовить киберзащитников к реальным кибернетическим вызовам, в частности атак на критически важную национальную инфраструктуру, а также к выводу из строя активов НАТО и членов Альянса во время операций", – говорится в сообщении.

Усиление киберзащиты является одним из приоритетов политики безопасности швейцарского правительства. Федеральный совет Швейцарии хочет постепенно расширить соответствующие возможности вооруженных сил к середине 2030-х годов.

Кроме того, в начале 2024 года в Вооруженных силах Швейцарии начнет функционировать вновь созданное Кибернетическое командование, которое заменит нынешнюю Организацию обеспечения командования Вооруженных сил.