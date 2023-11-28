Премьер Эстонии отреагировала на слухи о намерениях перейти на работу в Еврокомиссию

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что она пока не планирует баллотироваться в Европарламент на выборах в 2024 году, чтобы стать членом Еврокомиссии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью изданию Postimees, которое приводит ERR.

В то же время Каллас не дала твердого обещания не участвовать в этих выборах, сказав, что в политике все может измениться за считанные недели, и она не может дать твердого ответа, но пока у нее нет таких планов.

"Я не собираюсь баллотироваться в Европарламент. Это тот случай, когда меня критикуют за решения, которые я приняла, но если дела начнут улучшаться благодаря решениям, которые я приняла, то будет сиять кто-то другой".

В Эстонии недавно появилась информация о намерениях Каллас уйти с должности председателя Партии реформ, чтобы участвовать в выборах в Европарламент и стать членом Еврокомиссии от Эстонии.

Напомним, 18 ноября делегаты Партии реформ переизбрали главой политсилы премьер-министра Каю Каллас, но при этом треть из тех, кто голосовал, не поддержал ее кандидатуру.

Однако летом Каллас попала в скандал из-за того, что компания ее мужа продолжала вести бизнес в России – и ее отказ уходить в отставку после того, как это стало публичным. Подробнее об этом читайте в материале "ЕвроПравды".

Правительство Каллас вменяли и другие вопросы, в частности демографический кризис, повышение налогов и "давление на оппозицию".

Также стало известно, что Каллас заинтересована в должности генсека НАТО.