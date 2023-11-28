Уряд Німеччини обурився поширенню дипфейка із Шольцем

Уряд Німеччини обурився появою дипфейка з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, який поширився в межах сатиричної акції за заборону ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Кампанію запустила група "Центр політичної краси" (Zentrum für Politische Schönheit).

Вони поширили відео з фейковою промовою Шольца, створене за допомогою штучного інтелекту. У змонтованому ролику канцлер нібито виправдовує заборону "АдН".

"Ми зовсім не сприймаємо це легковажно", – заявив речник уряду Штеффен Гебештрайт.

Він підкреслив, що такі фейки "підживлюють невизначеність і є маніпулятивними".

Гебештрайт визнав, що манера мови Шольца у фейковому відео була дуже "близька до оригіналу".

Він додав, що відео з дипфейками "можуть бути смішними", але німецький уряд все одно хоче "застерегти від таких кроків в принципі", оскільки через такі ролики "все важче відрізнити справжнє від підробки".

Крім того, такі фейки використовуються "для впливу на громадську думку", додав Гебештрайт.

Речник німецького уряду додав, що поки неясно, чи матиме ця кампанія правові наслідки.

В межах акції також група розклеїла вранці перед будівлею канцелярії плакати із зображенням провідних політиків АдН за ґратами.

Нагадаємо, на початку листопада у Facebook поширили дипфейк, де президентка Молдови Мая Санду закликала голосувати за проросійських політиків.

Крім того, проти глави литовської дипломатії Габріелюса Ландсбергіса організували інформаційну атаку – в інтернеті з'явився аудіозапис фейкової бесіди з міністром закордонних справ Палестинської адміністрації, під час якої Ландсбергіс нібито обіцяє претендувати на посаду президента.