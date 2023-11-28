Правительство Германии возмутилось распространению дипфейка с Шольцом

Правительство Германии возмутилось появлением дипфейка с канцлером Германии Олафом Шольцем, который распространился в рамках сатирической акции за запрет ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Кампанию запустила группа "Центр политической красоты" (Zentrum für Politische Schönheit).

Они распространили видео с фейковой речью Шольца, созданное с помощью искусственного интеллекта. В смонтированном ролике канцлер якобы оправдывает запрет "АдГ".

"Мы вовсе не воспринимаем это легкомысленно", – заявил представитель правительства Штеффен Гебештрайт.

Он подчеркнул, что такие фейки "подпитывают неопределенность и являются манипулятивными".

Гебештрайт признал, что манера речи Шольца в фейковом видео была очень "близка к оригиналу".

Он добавил, что видео с дипфейками "могут быть смешными", но немецкое правительство все равно хочет "предостеречь от таких шагов в принципе", поскольку из-за таких роликов "все труднее отличить настоящее от подделки".

Кроме того, такие фейки используются "для влияния на общественное мнение", добавил Гебештрайт.

Представитель немецкого правительства добавил, что пока неясно, будет ли иметь эта кампания правовые последствия.

В рамках акции также группа расклеила утром перед зданием канцелярии плакаты с изображением ведущих политиков "АдГ" за решеткой.

Напомним, в начале ноября в Facebook распространили дипфейк, где президент Молдовы Майя Санду призвала голосовать за пророссийских политиков.

Кроме того, против главы литовской дипломатии Габриэлюса Ландсбергиса организовали информационную атаку – в интернете появилась аудиозапись фейковой беседы с министром иностранных дел Палестинской администрации, во время которой Ландсбергис якобы обещает претендовать на пост президента.