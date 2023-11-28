Разведка Британии о боях за Авдеевку: Прогресс стоил РФ тысячи жертв

Разведка Великобритании отмечает, что в боях за Авдеевку Донецкой области оккупационные войска РФ добились незначительного прогресса за счет тысяч жертв своих солдат.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 28 ноября.

В ведомстве отметили, что российская оккупационная армия не оставляет попыток окружить Авдеевку. С начала октября ей удалось подвинуть линию фронта до 2 километров вперед.

"Это продвижение, хотя и скромное, но, вероятно, является одним из крупнейших российских достижений с весны 2023 года. Оно стоило подразделениям, участвовавшим в боевых действиях, тысячи жертв", – говорится в сообщении.

В разведке добавили, что эти действия приближают российских оккупантов к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские силы удерживают одну из основных оборонительных позиций.

Хотя Авдеевка стала важной точкой или выпуклостью на украинской линии фронта, Украина оставляет под контролем коридор шириной около 7 км, через который она продолжает поставки в город.

Накануне в британской разведке сообщили, что в течение последних шести недель потери российских оккупационных войск являются самыми высокими с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Также ведомство отмечало, что Россия в течение ноября перебросила стратегические системы ПВО из Калининградской области на замену утраченным в войне с Украиной.