Глава МЗС Литви про війну в Україні: Боюся, що Захід чекає на Перл-Гарбор

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Захід недостатньо відкритий і чесний щодо того, що насправді означає війна РФ проти України, і припустив, що це може бути пов'язано зі страхом ескалації.

З відповідною заявою він виступив під час дискусії на зовнішньополітичному форумі в Берліні у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Литовський міністр припустив, що Захід не розглядатиме розв’язану РФ війну як безпосередню загрозу, доки не станеться аналогічного Перл-Гарбору потрясіння.

"У більшості випадків ми намагаємося представити це як регіональну, все ще далеку проблему, яка нас абсолютно не зачіпає. Це велика політична проблема, яка має бути в центрі дискусій.

Як людина, яка цікавиться історією, я боюся, що ми чекаємо на Перл-Гарбор. Ми вже пройшли всі етапи, але вважаємо, що раз Перл-Гарбора не сталося, то все добре. Однак усе не так добре", – сказав Ландсбергіс.

Раніше глава литовського МЗС заявив, що напад Росії на країни Балтії та інших членів НАТО – лише питання часу.

Він також стурбований, що якщо у західних союзників не вистачить політичної волі допомогти Україні перемогти, Росія сприйме це як свою перемогу, почне готуватися до нової війни і жертвою агресії може стати будь-хто з її сусідів.