Глава МИД Литвы о войне в Украине: Боюсь, что Запад ждет на Перл-Харбор

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Запад недостаточно открыт и честен в отношении того, что на самом деле означает война РФ против Украины, и предположил, что это может быть связано со страхом эскалации.

С соответствующим заявлением он выступил во время дискуссии на внешнеполитическом форуме в Берлине во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Литовский министр предположил, что Запад не будет рассматривать развязанную РФ войну как непосредственную угрозу, пока не произойдет аналогичного Перл-Харбору потрясения.

"В большинстве случаев мы пытаемся представить это как региональную, все еще далекую проблему, которая нас совершенно не затрагивает. Это большая политическая проблема, которая должна быть в центре дискуссий. Как человек, который интересуется историей, я боюсь, что мы ждем Перл-Харбор. Мы уже прошли все этапы, но считаем, что раз Перл-Харбора не произошло, то все хорошо. Однако все не так хорошо", – сказал Ландсбергис.

Ранее литовский министр в интервью заявил, что нападение России на страны Балтии и других членов НАТО – лишь вопрос времени.

Он также обеспокоен, что если у западных союзников не хватит политической воли помочь Украине победить, Россия воспримет это как свою победу, начнет готовиться к новой войне и жертвой агрессии может стать любой из ее соседей.