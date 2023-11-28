ЗМІ дізнались, як діятимуть санкції ЄС проти російських алмазів

Єврокомісія в межах 12-го пакету санкцій заборонить торгівлю алмазів, що походять з РФ, транзитом або експортуються з неї, а також російськими алмазами, що ограновали та відшліфовали в третіх країнах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє інформагенство AFP, яке отримало доступ до документу.

Заборона на імпорт російських алмазів, огранованих або відшліфованих у третіх країнах, буде вводитися поетапно в період з березня по вересень наступного року.

Починаючи з 1 січня 2024 року, заборона поширюватиметься на "непромислові природні та синтетичні алмази, а також ювелірні вироби з алмазами".

"Це поетапне введення... враховує необхідність розгортання відповідного механізму простежування, який уможливлює ефективні заходи та мінімізує перебої для учасників ринку", – йдеться в документі Єврокомісії.

Раніше повідомляли, що у центрі пропозицій, які ще мають бути схвалені лідерами ЄС на наступному саміті в грудні, – кроки, спрямовані на обмеження комерційних доходів Росії. Вони включають повну заборону на продаж всередині Євросоюзу російських необроблених алмазів і ювелірних виробів з використанням дорогоцінних каменів з сибірських шахт країни.

Топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель разом із Європейською комісією 15 листопада представили державам-членам пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії.

Обговорення нових санкцій зрушило з мертвої точки після того, як міністри закордонних справ країн "Групи семи" на зустрічі в Японії дали зелене світло на запровадження обмежень стосовно алмазів російського походження.