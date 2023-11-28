СМИ узнали, как будут действовать санкции ЕС против российских алмазов

Еврокомиссия в рамках 12-го пакета санкций запретит торговлю алмазами, происходящими из РФ, а также российскими алмазами, ограненными и отполированными в третьих странах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает информагентство AFP, которое получило доступ к документу.

Запрет на импорт российских алмазов, ограненных или отшлифованных в третьих странах, будет вводиться поэтапно в период с марта по сентябрь следующего года.

Начиная с 1 января 2024 года, запрет будет распространяться на "непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с алмазами".

"Это поэтапное введение... учитывает необходимость развертывания соответствующего механизма прослеживания, который делает возможным эффективные меры и минимизирует перебои для участников рынка", – говорится в документе Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что в центре предложений, которые еще должны быть одобрены лидерами ЕС на следующем саммите в декабре, – шаги, направленные на ограничение коммерческих доходов России. Они включают полный запрет на продажу внутри Евросоюза российских необработанных алмазов и ювелирных изделий с использованием драгоценных камней из сибирских шахт страны.

Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель вместе с Европейской комиссией 15 ноября представили государствам-членам предложение по двенадцатому пакету санкций против России.

Обсуждение новых санкций сдвинулось с мертвой точки после того, как министры иностранных дел стран "Группы семи" на встрече в Японии дали зеленый свет на введение ограничений в отношении алмазов российского происхождения.