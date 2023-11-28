Екологи подали до суду на Португалію через бездіяльність щодо клімату

Екологічні групи подали позов до суду Лісабона проти Португалії через ймовірне невиконання нормативних актів щодо боротьби зі зміною клімату.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

У 2021 році Португалія затвердила низку регуляторних політик і правових інструментів для боротьби зі зміною клімату, але три екологічні групи – Ultimo Recurso, Quercus і Sciaena – кажуть, що досягнуто "незначного прогресу".

У спільній заяві вони зазначили, що уряд ще не створив портал, на якому громадяни могли б відстежувати статус регулювання, і не опублікував вуглецевий бюджет, який би встановив ліміт на викиди вуглекислого газу.

Екологічні групи також заявили, що уряд не повністю реалізував заходи свого Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК), а також політику в галузях економіки для пом'якшення наслідків зміни клімату.

У червні уряд заявив, що переглядає НПЕК, і що до 2026 року Португалія вироблятиме 80% електроенергії з відновлюваних джерел. З січня по жовтень цього року відновлювані джерела енергії забезпечили близько 68% електроенергії в країні.

Останнім часом у країнах Європи активізувались протести кліматичних активістів.

У центрі німецької столиці Берліна сотні кліматичних активістів з групи "Останнє покоління" заблокували головну дорогу.

Нещодавно кліматичні активісти вдруге облили фарбою Бранденбурзькі ворота.

Також вони обливали томатним супом та фарбами шедеври живопису у відомих світових музеях і галереях, приклеювали себе до проїжджої частини на автострадах та на злітних смугах аеропортів, паралізуючи рух транспорту й порушуючи графік польоту літаків.