Экологи подали в суд на Португалию из-за бездействия по климату

Экологические группы подали иск в суд Лиссабона против Португалии из-за вероятного невыполнения нормативных актов по борьбе с изменением климата.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В 2021 году Португалия утвердила ряд регуляторных политик и правовых инструментов для борьбы с изменением климата, но три экологические группы – Ultimo Recurso, Quercus и Sciaena – говорят, что достигнут "незначительный прогресс".

В совместном заявлении они отметили, что правительство еще не создало портал, на котором граждане могли бы отслеживать статус регулирования, и не опубликовало углеродный бюджет, который бы установил лимит на выбросы углекислого газа.

Экологические группы также заявили, что правительство не полностью реализовало меры своего Национального плана по энергетике и климату (НПЭК), а также политику в отраслях экономики для смягчения последствий изменения климата.

В июне правительство заявило, что пересматривает НПЭК и что к 2026 году Португалия будет производить 80% электроэнергии из возобновляемых источников. С января по октябрь этого года возобновляемые источники энергии обеспечили около 68% электроэнергии в стране.

В последнее время в странах Европы активизировались протесты климатических активистов.

В центре немецкой столицы Берлина сотни климатических активистов из группы "Последнее поколение" заблокировали главную дорогу.

Недавно они во второй раз за последние два месяца облили краской Бранденбургские ворота в Берлине.

Также они обливали томатным супом и красками шедевры живописи в известных мировых музеях и галереях, приклеивали себя к проезжей части на автострадах и на взлетных полосах аэропортов, парализуя движение транспорта и нарушая график полета самолетов.