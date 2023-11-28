Шольц пообіцяв надійні державні послуги попри бюджетну кризу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що держава надаватиме надійні державні послуги попри кризу в бюджеті, який недоотримав 60 млрд євро після рішення Конституційного суду.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив, виступаючи у Бундестазі, повідомляє DPA.

За його словами, держава продовжить виконувати свої завдання. Водночас очільник уряду не надав деталей, як саме уряд має намір вийти з бюджетної кризи.

"Рішення Конституційного суду нічого не змінює у вашому повсякденному житті тут і зараз – незалежно від того, чи отримуєте ви допомогу на дитину або стипендію на навчання, пенсію або житлову субсидію", – запевнив Шольц.

Втім, канцлер дав зрозуміти громадянам, що уряд можливіх рішень про жорстку економію після того, як Бундестаг відклав завершення бюджетних консультацій.

"Це дає нам час, щоб проаналізувати наявні можливості для маневру в бюджеті, визначити пріоритети і, звичайно, обмежити витрати", – додав Шольц.

Також Шольц заявив, що з початку наступного року в країні припинять дію граничні обмеження цін на газ та електроенергію.

У понеділок уряд Німеччини узгодив додатковий бюджет на 2023 рік, призупинивши четвертий рік поспіль так зване "боргове гальмо", що обмежує структурний дефіцит бюджету.

Після того, як Конституційний суд ФРН заборонив скерувати невикористані надзвичайні кошти, виділені на боротьбу з пандемією, на "зелені" ініціативи та підтримку промисловості, у проєкті німецького бюджету на 2024 рік утворилась "діра" у 60 мільярдів євро, яка уповільнює його ухвалення.

У середу коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца відклала на невизначений термін переговори щодо бюджету на 2024 рік, намагаючись знайти вихід з кризи, спричиненої "дірою" у фінансах.

Через це майже кожна стаття витрат, яка ще не була офіційно затверджена, зависла у повітрі. Серед невизначеностей – допомога Україні. Уряд планував подвоїти військову допомогу Києву до 8 млрд євро наступного року, але представник міністерства оборони не зміг відповісти на питання, чи буде дотримана ця обіцянка, посилаючись на дискусії, що тривають.