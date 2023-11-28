Шольц пообещал надежные государственные услуги вопреки бюджетному кризису

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что государство будет предоставлять надежные государственные услуги, несмотря на кризис в бюджете, который недополучил 60 млрд евро после решения Конституционного суда.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил, выступая в Бундестаге, сообщает DPA.

По его словам, государство продолжит выполнять свои задачи. В то же время глава правительства не предоставил деталей, как именно правительство намерено выйти из бюджетного кризиса.

"Решение Конституционного суда ничего не меняет в вашей повседневной жизни здесь и сейчас – независимо от того, получаете ли вы пособие на ребенка или стипендию на обучение, пенсию или жилищную субсидию", – заверил Шольц.

Впрочем, канцлер дал понять гражданам, что правительство возможных решений о жесткой экономии после того, как Бундестаг отложил завершение бюджетных консультаций.

"Это дает нам время, чтобы проанализировать имеющиеся возможности для маневра в бюджете, определить приоритеты и, конечно, ограничить расходы", – добавил Шольц.

Также Шольц заявил, что с начала следующего года в стране прекратят действие предельные ограничения цен на газ и электроэнергию.

В понедельник правительство Германии согласовало дополнительный бюджет на 2023 год, приостановив четвертый год подряд так называемый "долговой тормоз", ограничивающий структурный дефицит бюджета.

После того как Конституционный суд ФРГ запретил направить неиспользованные чрезвычайные средства, выделенные на борьбу с пандемией, на "зеленые" инициативы и поддержку промышленности, в проекте немецкого бюджета на 2024 год образовалась "дыра" в 60 миллиардов евро, которая замедляет его принятие.

В среду коалиция канцлера Германии Олафа Шольца отложила на неопределенный срок переговоры по бюджету на 2024 год, пытаясь найти выход из кризиса, вызванного "дырой" в финансах.

Из-за этого почти каждая статья расходов, которая еще не была официально утверждена, зависла в воздухе. Среди неопределенностей – помощь Украине. Правительство планировало удвоить военную помощь Киеву до 8 млрд евро в следующем году, но представитель министерства обороны не смог ответить на вопрос, будет ли соблюдено это обещание, ссылаясь на продолжающиеся дискуссии.