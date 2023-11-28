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Українські водії влаштували контрпротест у Польщі через блокування кордону

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Вівторок, 28 листопада 2023, 21:31

Кілька десятків українських водіїв у вівторок перекрили дороги в польських містах Перемишль і Медика на знак протесту проти блокування пунктів прикордонного пропуску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

На в’їзді до Перемишля та в Медиці, яка є прикордонним населеним пунктом, близько 30 українських водіїв виходять на пішохідний перехід, фактично блокуючи рух транспорту.

У поліції Перемишля розповіли RMF FM, що правоохоронці перебувають на місці події, протести відбуваються мирно, і їхні ініціатори не приховують, що це відповідь на блокування польськими перевізниками проїзду українських ваговозів.

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Нова міністерка сільського господарства й розвитку села Польщі Анна Гембіцька у вівторок увечері мала зустрітися з польськими перевізниками на кордоні в Медиці.

Як відомо, з 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону Польщі з Україною триває акція протесту польських перевізників, які пропускають по кілька автомобілів на годину. Минулого тижня почалась блокада ще одного пункту пропуску – "Медика – Шегині". 

У понеділок Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулось до України з пропозицією для вирішення ситуації з блокадою на кордоні.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі. 

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