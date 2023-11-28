Украинские водители устроили контрпротест в Польше из-за блокирования границы

Несколько десятков украинских водителей во вторник перекрыли дороги в польских городах Перемышль и Медыка в знак протеста против блокирования пунктов пограничного пропуска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

На въезде в Перемышль и в Медыке, которая является пограничным населенным пунктом, около 30 украинских водителей выходят на пешеходный переход, фактически блокируя движение транспорта.

Droga Krajowa 28 Przemyśl- Medyka, teraz.

W odpowiedzi na Strajk Przewoźników Ukraińcy zorganizowali spontaniczną blokadę drogi po polskiej stronie. Mieszkańcy Przemyśla skarżą się na mocne utrudnienia. Potrzeba pilnych rozmów między przedstawicielami naszych państw. Jest gorąco pic.twitter.com/w6twbJmFYG November 28, 2023

В полиции Перемышля рассказали RMF FM, что правоохранители находятся на месте происшествия, протесты проходят мирно, и их инициаторы не скрывают, что это ответ на блокирование польскими перевозчиками проезда украинских тяжеловозов.

Новый министр сельского хозяйства и развития села Польши Анна Гембицкая во вторник вечером должна была встретиться с польскими перевозчиками на границе в Медыке.

Как известно, с 6 ноября на трех пунктах пересечения границы Польши с Украиной продолжается акция протеста польских перевозчиков, которые пропускают по несколько автомобилей в час. На прошлой неделе началась блокада еще одного пункта пропуска – "Медика – Шегини".

В понедельник Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением для решения ситуации с блокадой на границе.

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.