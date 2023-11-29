Блінкен збирається на міністерську зустріч ОБСЄ, де буде Лавров

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Північну Македонію для участі у міністерській зустрічі ОБСЄ, яку бойкотують міністри закордонних справ України і держав Балтії через участь у ній глави МЗС РФ Сєргєя Лаврова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Держдепу США.

У повідомленні американського зовнішньополітичного відомства зазначено, що Блінкен під час візиту до Скоп’є зустрінеться з колегами з ОБСЄ.

Він має намір підтвердити "непохитну прихильність США до ОБСЄ та її основної місії – сприяння безпеці, стабільності та співпраці між державами, з особливим акцентом на правах людини та мирному вирішенні суперечок".

"Держсекретар Блінкен також підкреслить ключову роль, яку відіграє ОБСЄ у просуванні всеосяжної безпеки в регіоні, і подякує Північній Македонії за її лідерську роль", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку з присутністю на ньому глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова.

До бойкоту приєдналися також міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії.