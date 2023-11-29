Блинкен собирается на министерскую встречу ОБСЕ, где будет Лавров

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Северную Македонию для участия в министерской встрече ОБСЕ, которую бойкотируют министры иностранных дел Украины и государств Балтии из-за участия в ней главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

В сообщении американского внешнеполитического ведомства указано, что Блинкен во время визита в Скопье встретится с коллегами из ОБСЕ.

Он намерен подтвердить "непоколебимую приверженность США к ОБСЕ и ее основной миссии – содействие безопасности, стабильности и сотрудничеству между государствами, с особым акцентом на правах человека и мирном разрешении споров".

"Госсекретарь Блинкен также подчеркнет ключевую роль, которую играет ОБСЕ в продвижении всеобъемлющей безопасности в регионе, и поблагодарит Северную Македонию за ее лидерскую роль", – говорится в сообщении.

Напомним, во вторник стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ в связи с присутствием на нем главы МИД России Сергея Лаврова.

К бойкоту присоединились также министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии.