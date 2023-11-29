Глава МЗС Латвії: Наступному генсеку НАТО необхідне чітке бачення, як стримувати РФ

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш, який зацікавлений у посаді генсека НАТО, розповів про своє бачення майбутнього очільника Альянсу.

Його заяву наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Каріньш нагадав, що найближчим часом у НАТО буде 32 країни, і узгодити їхні думки буде нелегко.

Тому, за його словами, Альянсу потрібен "творець консенсусу", який зможе працювати з кожним із союзників, щоб рухати їх усіх в одному напрямку.

"Наступному секретарю потрібне чітке бачення майбутнього НАТО, того, як він буде розширюватися, як він працюватиме над стримуванням Росії", – підкреслив латвійський міністр.

Він додав, що панікувати не варто, однак Росія становить цілком реальну загрозу.

Глава МЗС Латвії підкреслив, що для стримування Росії необхідні спільні дії, і додав, що цього можна досягти, зберігаючи спокій і рішучість.

Нагадаємо, Каріньш висловив зацікавленість у посаді генерального секретаря НАТО після того, як нинішній генсек Єнс Столтенберг піде з посади.

Крім очільника латвійського МЗС на цю посаду претендують прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас і очільник уряду Нідерландів Марк Рютте. Саме останнього називають фаворитом у боротьбі за посаду генсека НАТО.

Детально про це – у статті "ЄвроПравди": Все про "конкурс" в Альянсі та його ймовірного переможця.