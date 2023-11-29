Глава МИД Латвии: Следующему генсеку НАТО необходимо четкое видение, как сдерживать РФ

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, который заинтересован в должности генсека НАТО, рассказал о своем видении будущего главы Альянса.

Его заявление приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Кариньш напомнил, что в ближайшее время в НАТО будет 32 страны, и согласовать их мнения будет нелегко.

Поэтому, по его словам, Альянсу нужен "создатель консенсуса", который сможет работать с каждым из союзников, чтобы двигать их всех в одном направлении.

"Следующему секретарю нужно четкое видение будущего НАТО, того, как он будет расширяться, как он будет работать над сдерживанием России", – подчеркнул латвийский министр.

Он добавил, что паниковать не стоит, однако Россия представляет собой вполне реальную угрозу.

Глава МИД Латвии подчеркнул, что для сдерживания России необходимы совместные действия, и добавил, что этого можно достичь, сохраняя спокойствие и решительность.

Напомним, Кариньш выразил заинтересованность в должности генерального секретаря НАТО после того, как нынешний генсек Йенс Столтенберг уйдет с должности.

Кроме главы латвийского МИД на эту должность претендуют премьер-министр Эстонии Кая Каллас и глава правительства Нидерландов Марк Рютте. Именно последнего называют фаворитом в борьбе за пост генсека НАТО.

Подробно об этом – в статье "ЕвроПравды": Все о "конкурсе" в Альянсе и его вероятном победителе.