В МЗС РФ фантазують про стримування США без гонки озброєнь

У російському МЗС вважають, що РФ здатна гарантовано стримувати США, не втягуючись у гонку озброєнь.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю пропагандистському виданню "Известия" заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергєй Рябков.

За його словами, у РФ за низкою напрямків є "великий технологічний доробок". Говорячи про це, він послався на заяви президента Владіміра Путіна та військових керівників.

"Тож я думаю, що в поєднанні з комплексом заходів щодо гарантованого забезпечення інтересів нашої безпеки в найрізноманітніших напрямках ми зможемо, не втягуючись у вартісні перегони озброєнь, завжди почуватися впевненими і забезпечувати гарантоване стримування США та їхніх сателітів, запобігати їхнім провокаціям", – сказав Рябков.

Він додав, що РФ "не піддасться на провокації, які дуже властиві американській політиці на російському напрямку, але ми гарантовано забезпечимо свою безпеку".

"Якщо США розраховують здобути перемогу в черговій гонці озброєнь, повторивши певною мірою досвід президентства Рональда Рейгана (у 1981-1989 роках), взаємовідносин із Радянським Союзом, масштабних політичних ігор США навколо Стратегічної оборонної ініціативи та багато чого іншого, то американці помиляються", – зазначив Рябков.

Раніше Росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).

У відповідь США вирішили призупинити дію усіх зобов'язань за угодою, починаючи з 7 грудня.

Перед цим президент Росії Владімір Путін підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва час від часу вдається до ядерних погроз. Розвідка й лідери західних держав загалом вважають такий сценарій малоймовірним.