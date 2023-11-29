В МИД РФ фантазируют о сдерживании США без гонки вооружений

В российском МИД считают, что РФ способна гарантированно сдерживать США, не втягиваясь в гонку вооружений.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью пропагандистскому изданию "Известия" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, у РФ по ряду направлений есть "большой технологический задел". Говоря об этом, он сослался на заявления президента Владимира Путина и военных руководителей.

"Поэтому я думаю, что в сочетании с комплексом мер по гарантированному обеспечению интересов нашей безопасности в самых разных направлениях мы сможем, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений, всегда чувствовать себя уверенно и обеспечивать гарантированное сдерживание США и их сателлитов, предотвращать их провокации", – сказал Рябков.

Он добавил, что РФ "не поддастся на провокации, которые очень свойственны американской политике на российском направлении, но мы гарантированно обеспечим свою безопасность".

"Если США рассчитывают одержать победу в очередной гонке вооружений, повторив в определенной степени опыт президентства Рональда Рейгана (в 1981-1989 годах), взаимоотношений с Советским Союзом, масштабных политических игр США вокруг Стратегической оборонной инициативы и многого другого, то американцы ошибаются", – отметил Рябков.

Ранее Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

В ответ США решили приостановить действие всех обязательств по соглашению, начиная с 7 декабря.

Перед этим президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Москва время от времени прибегает к ядерным угрозам. Разведка и лидеры западных государств в целом считают такой сценарий маловероятным.