Украина убеждена, что попытки спасти Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе с помощью Лаврова не принесут успеха.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Министр пояснил, что согласие Северной Македонии на участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в министерском заседании ОБСЕ, а также согласие многих министров на поездку в Скопье продиктованы попыткой преодолеть кризис в организации.

"Есть ряд стран, которые считают, что на этот шаг надо идти, чтобы спасти организацию от коллапса и развала", – пояснил Кулеба, напомнив, что Россия шантажировала ОБСЕ и угрожала не поддержать новое председательство и заблокировать утверждение руководителей органов ОБСЕ в случае, если с Лаврова не снимут ограничения. Это, впрочем, привело к тому, что встреча в Северной Македонии станет первой, на которой западные лидеры будут сидеть за одним столом с Сергеем Лавровым.

Впрочем, по мнению украинского МИД, это не спасет организацию от кризиса, который угрожает ее существованию.

"Я считаю, что если мы действительно хотим спасти ОБСЕ – то должны или переосновать организацию, или найти путь выгнать Россию", – пояснил он.

Как сообщала "ЕвроПравда", во вторник МИД Украины объявил об отказе министра от участия во встрече ОБСЕ из-за решения организаторов пригласить на встречу Сергея Лаврова. Впоследствии главы МИД стран Балтии присоединились к бойкоту встречи ОБСЕ.

Впоследствии стало известно, что еще несколько министров будут бойкотировать встречу ОБСЕ, но не объявили об этом публично.