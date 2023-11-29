Суд оправдал министра юстиции Франции по делу о конфликте интересов

Специальный суд в среду постановил, что министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти не злоупотреблял своим положением для сведения счетов с оппонентами, которых он нажил за время своей адвокатской деятельности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Суд республики, специальный суд для госслужащих, заявил, что чиновник находился в ситуации конфликта интересов, но его преступных намерений не было установлено, поэтому снял с него обвинения.

"Для меня и моих близких этот судебный процесс – позор", – заявил Дюпон-Моретти в суде.

С момента своего создания в 1993 году Суд республики провел лишь девять официальных судебных процессов, включая дело Дюпон-Моретти.

Среди обвиняемых в прошлом была бывший министр финансов и нынешний председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард. В 2016 году ее признали виновной в халатности в отношении государственных выплат. Она избежала наказания и сохранила свою тогдашнюю работу в МВФ.

Напомним, Дюпона-Моретти обвинили в использовании своей должности для сведения личных счетов с судьями и прокурорами, с которыми он конфликтовал в течение десятилетий своей адвокатской деятельности. Это первый случай, когда действующий член французского правительства предстал перед этим органом.

Суд республики завершил расследование в отношении Дюпона-Моретти в апреле прошлого года.

Жалобу на Дюпона-Моретти подали три судейских профсоюза и общественная ассоциация Anticor, специализирующаяся на проблемах коррупции.