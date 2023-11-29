Польша подает на Германию в Суд ЕС из-за незаконного ввоза отходов

Правительство Польши в среду объявило, что подало жалобу на Германию в Суд Европейского Союза, обвинив Берлин в незаконном ввозе на польскую территории отходов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство экологии и климатической политики Польши.

Варшава утверждает, что Германия уже несколько лет уклоняется от выполнения своих обязательств по утилизации 35 тысяч тонн отходов, которые нелегально попали на территорию Польши из Германии.

"В сентябре в Брюсселе состоялись слушания сторон, во время которых обе стороны спора получили возможность представить свою позицию и предоставить объяснения в ответ на вопросы Еврокомиссии. В октябре Европейская комиссия признала, что Польша была права в споре с Германией", – заявляет министерство.

Там добавляют, что ФРГ "не проявила никакой активности" в вопросе сбора отходов, которые представляют постоянную угрозу для окружающей среды.

"Учитывая это, Польша решила подать жалобу в Суд ЕС", – говорит польское министерство.

Десятки тысяч тонн немецких отходов расположены на семи объектах в Польше, причем более половины из них расположены в городе Туплице в Любушском воеводстве. В общем немецкие отходы составляют около 60% всех, которые ввозятся в Польшу для переработки из других стран.

Польша предупреждала о намерениях подать в Суд Евросоюза еще с мая, а в июле подняла вопрос перед Еврокомиссией.