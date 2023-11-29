Німецький суд визнав законним прослуховування розмов кліматичних активістів з журналістами

Суд у Баварії вирішив, що поліція не порушила закон прослуховуванням розмов між кліматичними активістами ініціативи "Останнє покоління" та журналістами.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Окружний суд Мюнхена у середу ухвалив рішення на користь поліції за скаргами щодо прослуховування розмов між представниками ініціативи "Останнє покоління" і представниками преси після того, як журналісти подали шість скарг у зв’язку з таким прослуховуванням.

Суд дійшов висновку, що ордер на прослуховування був виданий належним чином і стеження здійснювалося без порушення вимог законодавства, та що втручання у спілкування активістів з пресою було виправдане у зв’язку із ризиками, які створює діяльність групи.

У Баварії з травня ведуть кримінальні провадження проти активістів ініціативи "Останнє покоління", у рамках розслідування у їхніх домівках проходили обшуки. Суспільство неоднозначно відреагувало на це.

Розслідування почали після їхньої серії акцій з блокуванням дорожнього руху, обливання фарбою творів мистецтва, будівель, приватних літаків і яхт.

Мюнхенське видання Süddeutsche Zeitung влітку опублікувало матеріал про те, що активістів прослуховують із жовтня 2022 року. У прокуратурі Мюнхена згодом підтвердили, що це правда.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер казала, що станом на червень з групою пов’язують 580 правопорушень за період з початку 2022 року, більшість з яких пов’язані з застосуванням примусу (так класифікують зрив планів людей через блокування доріг, злітних смуг тощо) та вандалізмом.

Нагадаємо, минулими вихідними у Берліні кліматичні активісти заблокували головну дорогу, яка проходить між пам’ятником Колона Перемоги і Бранденбурзькими воротами поруч із будівлею німецького парламенту.

Перед тим вони вже двічі облили фарбою Брандебурзькі ворота, а також будівлю офісу канцлера.