Немецкий суд признал законным прослушивание разговоров климатических активистов с журналистами

Суд в Баварии решил, что полиция не нарушила закон прослушиванием разговоров между климатическими активистами инициативы "Последнее поколение" и журналистами.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Окружной суд Мюнхена в среду принял решение в пользу полиции по жалобам о прослушивании разговоров между представителями инициативы "Последнее поколение" и представителями прессы после того, как журналисты подали шесть жалоб в связи с таким прослушиванием.

Суд пришел к выводу, что ордер на прослушивание был выдан надлежащим образом и слежка осуществлялась без нарушения требований законодательства, а вмешательство в общение активистов с прессой было оправдано в связи с рисками, которые создает деятельность группы.

В Баварии с мая ведутся уголовные производства против активистов инициативы "Последнее поколение", в рамках расследования в их домах проходили обыски. Общество неоднозначно отреагировало на это.

Расследование начали после их серии акций с блокированием дорожного движения, обливания краской произведений искусства, зданий, частных самолетов и яхт.

Мюнхенское издание Süddeutsche Zeitung летом опубликовало материал о том, что активистов прослушивают с октября 2022 года. В прокуратуре Мюнхена впоследствии подтвердили, что это правда.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер говорила, что по состоянию на июнь с группой связывали 580 правонарушений за период с начала 2022 года, большинство из которых связаны с применением принуждения (так классифицируют срыв планов людей через блокирование дорог, взлетных полос и т.д.) и вандализмом.

Напомним, в минувшие выходные в Берлине климатические активисты заблокировали главную дорогу, которая проходит между памятником Колонна Победы и Бранденбургскими воротами рядом со зданием немецкого парламента.

Перед тем они уже дважды облили краской Брандебургские ворота, а также здание офиса канцлера.