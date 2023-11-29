ЕС осудил очередные репрессии белорусского режима против оппозиции

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в среду прокомментировал волны обысков у представителей демократических сил Беларуси и их семей, которые состоялись накануне.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Борреля опубликовала Европейская служба внешних дел.

Топ-дипломат ЕС осудил нападения на представителей белорусских демократических сил и их семьи, "направленные на запугивание и устранение потенциальных политических оппонентов, особенно накануне парламентских выборов в феврале следующего года".

Боррель назвал обыски "еще одним досадным примером репрессий и злоупотреблений властью со стороны Лукашенко и его режима, которые продолжаются".

"ЕС будет продолжать поддерживать всех, кто мужественно выступает за независимую и демократическую Беларусь, и готов принять дальнейшие меры в ответ на серьезные нарушения прав человека, которые продолжаются", – добавил он.

Накануне стало известно о массовых обысках в Минске в отношении представителей Координационного совета объединенной белорусской оппозиции и членов их семей, в частности Павла Латушко и пресс-секретаря лидера оппозиции Светланы Тихановской. Все они живут за границей.

Следственный комитет режима Беларуси заявил, что в "деле Координационного совета" объявили подозрения более 100 людям (хотя официально их 64), а перечень членов совета силовикам якобы передал один из его участников, который решил вернуться.

После нелегитимных выборов президента в августе 2020 года власти в Беларуси начали масштабные репрессии против журналистов и активистов.

Только по приблизительным подсчетам были арестованы более 35 тысяч человек, а десятки неправительственных организаций и независимых СМИ были закрыты. Всего за решеткой в Беларуси сейчас находятся более 30 журналистов.

12 ноября, в Международный день солидарности с Беларусью, Евросоюз в очередной раз осудил репрессии режима Лукашенко и ухудшение ситуации с правами человека в стране.