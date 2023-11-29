Франція прагне укласти угоду щодо "гарантій безпеки" з Україною до 2024 року

Франція має намір до початку 2024 року завершити двосторонню угоду з Україною про двосторонні безпекові зобов’язання, як це передбачено спільною декларацією G7.

Як пише "Європейська правда", про це заявила речниця міністерства закордонних справ Франції Анн-Клер Лежандр, повідомляє агентство Reuters.

За її словами, угода окреслить рамки довгострокової гуманітарної допомоги, підтримки відновлення України та військової допомоги.

"Ми працюємо над укладенням цієї угоди з українською владою до кінця року або на початку наступного року", – заявила вона.

Дипломатичне джерело повідомило агентству, що більш ймовірним терміном завершення угоди між Францією та Україною є початок 2024 року.

Інше джерело серед дипломатів Франції повідомило Reuters, що угода не міститиме детальних фінансових показників чи зобов'язань як таких, оскільки французький уряд не хоче, щоб текст угоди потрапив до парламенту на затвердження.

"Я думаю, що українці перебувають у логіці, коли вони хочуть побачити, що США пропонують їм для порівняння з іншими країнами. Наша пропозиція не містить цифр. Це більше наші цілі. Ми описуємо, які дії ми готові зробити з точки зору військової підтримки, економічної підтримки тощо", – сказав співрозмовник.

Раніше повідомляли, що Україна та Італія розпочали перший раунд переговорів про двосторонні безпекові зобов’язання, як це передбачено спільною декларацією G7.

Нагадаємо, 17 листопада Україна розпочала переговори про двосторонні безпекові зобов’язання з Німеччиною.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше. Наразі близько 30 країн приєдналися до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України.

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