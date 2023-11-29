Франция намерена заключить соглашение о "гарантиях безопасности" с Украиной до 2024 года

Франция намерена до начала 2024 года завершить двустороннее соглашение с Украиной о двусторонних обязательствах по безопасности, как это предусмотрено совместной декларацией G7.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр, сообщает агентство Reuters.

По ее словам, соглашение очертит рамки долгосрочной гуманитарной помощи, поддержки восстановления Украины и военной помощи.

"Мы работаем над заключением этого соглашения с украинскими властями до конца года или в начале следующего года", – заявила она.

Дипломатический источник сообщил агентству, что более вероятным сроком завершения соглашения между Францией и Украиной является начало 2024 года.

Другой источник среди дипломатов Франции сообщил Reuters, что соглашение не будет содержать детальных финансовых показателей или обязательств как таковых, поскольку французское правительство не хочет, чтобы текст соглашения попал в парламент на утверждение.

"Я думаю, что украинцы находятся в логике, когда они хотят увидеть, что США предлагают им для сравнения с другими странами. Наше предложение не содержит цифр. Это больше наши цели. Мы описываем, какие действия мы готовы предпринять с точки зрения военной поддержки, экономической поддержки и т.д.", – сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что Украина и Италия начали первый раунд переговоров о двусторонних обязательствах по безопасности, как это предусмотрено совместной декларацией G7.

Напомним, 17 ноября Украина начала переговоры о двусторонних обязательствах по безопасности с Германией.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, конкретные же двусторонние договоры будут подписаны позже. Около 30 стран присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.

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