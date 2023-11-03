В Испании планируют ограничить авиарейсы на короткие расстояния

Коалиционное соглашение Социалистической рабочей партии премьер-министра Испании Педро Санчеса с крайне левой партией Sumar включает обещание ограничить короткомагистральные авиарейсы внутри страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Politico.

Эта идея предусматривает отмену внутренних рейсов, где есть альтернатива поездки по железной дороге, которая занимает менее двух с половиной часов.

"Поезд станет транспортным средством XXI века", – сказала лидер Sumar Йоланда Диас, настаивая на том, что короткомагистральные рейсы "должны завершиться".

Цель кампании – отказаться от авиарейсов из таких городов, как Барселона, Валенсия, Аликанте и Севилья, в Мадрид. Эти маршруты сейчас обслуживают Iberia, Vueling и Air Europa.

Для других внутренних авиарейсов, таких как Барселона-Севилья, поездка по железной дороге занимает более пяти часов, то есть планы на них не повлияют.

Неправительственные организации и участники кампаний обеспокоены тем, что усилия Испании будут такими же неэффективными, как и усилия Франции по ограничению выбросов парниковых газов на короткомагистральных рейсах.

Французское решение одобрили в прошлом году, но оно касается только трех маршрутов: рейсов между аэропортом Париж-Орли и Бордо, Нантом и Лионом. Европейская комиссия заявила, что такие правила могут вступить в силу только при наличии настоящих железнодорожных альтернатив для того же маршрута, то есть несколько прямых сообщений в обе стороны ежедневно.

Коалиционные партии в Испании должны сформировать правительство до 27 ноября. Партия Санчеса накануне, пытаясь сохранить власть, достигла соглашения с сепаратистами Каталонии по амнистии для участников попытки отделения в 2017 году.

Тысячи людей ранее вышли в Мадриде на протест против планов амнистии каталонских сепаратистов.

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