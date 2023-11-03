В Іспанії консерватори і ультраправі планують блокувати амністію каталонських сепаратистів  

Правоцентристська Народна партія та ультраправа VOX пообіцяли активно протистояти законними засобами ухваленню закону про амністію, який в.о. прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес пообіцяв провести в парламенті в обмін на підтримку каталонських сепаратистів на другий термін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Після угоди про майбутній закон про амністію для учасників спроби сепаратистського заколоту в Каталонії у 2017 році, укладеної між Соціалістичною партією та сепаратистською Республіканською лівицею Каталонії (ERC), шлях Санчеса до другого терміну на посаді прем'єр-міністра, схоже, розчищено.

Однак закон ще має подолати активну опозицію з боку Народної партії і VOX – першої і третьої за величиною опозиційних сил в парламенті.

Обидва формування, які коаліційно керують кількома регіонами та міськими радами, вважають угоду, в якій Санчес вбачає можливість нормалізувати відносини між Мадридом та Каталонією, "зрадою" іспанської демократії та розмінною монетою, яку заплатив лідер соціалістів, щоб повернутися до керівництва країною.

Народна партія вживатиме всіх необхідних заходів проти закону, який не має "жодної юридичної підтримки", пообіцяв у четвер лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо.

Він додав, що це "демократичне відхилення", "моральна непристойність" і "приниження Іспанії".

З більш жорсткою критикою виступив колишній прем'єр-міністр Хосе Марія Аснар, також з Народної партії.

"Санчес є небезпекою для іспанської конституційної демократії, і ми, іспанці, повинні це усвідомити. Він поставив Конституцію і верховенство права на службу тим, хто хоче її порушити", – заявив він.

Новий закон повинен подолати свою першу перешкоду в Сенаті, де Народна партія має абсолютну більшість після дострокових загальних виборів 23 липня. Права партія матиме можливість принаймні відкласти ухвалення закону про амністію, оскільки вона може вирішувати, чи застосовувати термінову процедуру до законопроєктів, надісланих їй парламентом, чи ні.

Тим часом каталонська підтримка прем’єрства Санчеса все ще залишається неповною.

Колишній глава Каталонії і лідер JxCat Карлес Пучдемон зустрівся з політичним керівництвом своєї партії в Брюсселі в четвер, але ще не погодився остаточно підтримати Санчеса.

Джерела JxCat пояснили, що деякі деталі ще не з'ясовані, і Пучдемон не зробить остаточної заяви, доки все не буде остаточно вирішено.

З іншого боку, президент ERC Оріол Жункерас у четвер офіційно підтвердив угоду з соціалістами і пояснив пакт керівництву своєї партії.

Хоча сепаратисти JxCat і ERC відмовилися, принаймні тимчасово, від вимоги проведення референдуму про самовизначення Каталонії, вони отримали від Мадрида, окрім дуже щедрого закону про амністію, інші ключові політичні поступки.

Деякі з найбільш помітних включають повну і поступову передачу від Мадрида до регіонального уряду Каталонії приміської залізничної мережі (Rodalies), яка включає колії, поїзди і фінансування і обслуговує близько 400 тисяч людей щодня, повідомляє El Periodico de Catalunya.

Санчес потребує підтримки 33 депутатів нижньої палати парламенту від партії Sumar, а також інших партій, у тому числі тих, що виступають за незалежність Каталонії та Країни Басків, у своєму прагненні продовжити термін перебування на посаді прем'єр-міністра.

Якщо соціалісти і каталонські партії, що виступають за незалежність, не зможуть досягти угоди, країна піде на нові вибори в січні. Потенційно на цих виборах іспанці можуть дати коаліції центристів і ультраправих абсолютну більшість, якої їм не вистачило під час останнього голосування 23 липня.

Читайте також: Золота акція сепаратистів: як парламентські вибори завели Іспанію у нову кризу.