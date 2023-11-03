В Испании консерваторы и ультраправые планируют блокировать амнистию каталонских сепаратистов

Правоцентристская Народная партия и ультраправая VOX пообещали активно противостоять законными средствами принятию закона об амнистии, который и.о. премьер-министра Испании Педро Санчес пообещал провести в парламенте в обмен на поддержку каталонских сепаратистов на второй срок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

После соглашения о будущем законе об амнистии для участников попытки сепаратистского мятежа в Каталонии в 2017 году, заключенного между Социалистической партией и сепаратистской Республиканской левой Каталонии (ERC), путь Санчеса ко второму сроку на посту премьер-министра, похоже, расчищен.

Однако закон еще должен преодолеть активную оппозицию со стороны Народной партии и VOX – первой и третьей по величине оппозиционных сил в парламенте.

Оба формирования, коалиционно управляющие несколькими регионами и городскими советами, считают соглашение, в котором Санчес видит возможность нормализовать ухудшающиеся отношения между Мадридом и Каталонией, "предательством" испанской демократии и разменной монетой, которую заплатил лидер социалистов, чтобы вернуться к руководству страной.

Народная партия примет все необходимые меры против закона, который не имеет "никакой юридической поддержки", пообещал в четверг лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо.

Он добавил, что это "демократическое отклонение", "моральная непристойность" и "унижение Испании".

С более жесткой критикой выступил бывший премьер-министр Хосе Мария Аснар, также из Народной партии.

"Санчес предсатвляет опасность для испанской конституционной демократии, и мы, испанцы, должны это осознать. Он поставил Конституцию и верховенство права на службу тем, кто хочет ее нарушить", – заявил он.

Новый закон должен преодолеть свое первое препятствие в Сенате, где Народная партия имеет абсолютное большинство после досрочных всеобщих выборов 23 июля. Правая партия будет иметь возможность по крайней мере отложить принятие закона об амнистии, поскольку она может решать, применять ли срочную процедуру к законопроектам, направленным ей парламентом, или нет.

Между тем каталонская поддержка премьерства Санчеса все еще остается неполной.

Бывший глава Каталонии и лидер JxCat Карлес Пучдемон встретился с политическим руководством своей партии в Брюсселе в четверг, но еще не согласился окончательно поддержать Санчеса.

Источники JxCat объяснили, что некоторые детали еще не выяснены, и Пучдемон не сделает окончательного заявления, пока все не будет окончательно решено.

С другой стороны, президент ERC Ориол Жункерас в четверг официально подтвердил соглашение с социалистами и объяснил пакт руководству своей партии.

Хотя сепаратисты JxCat и ERC отказались, по крайней мере временно, от требования проведения референдума о самоопределении Каталонии, они получили от Мадрида, кроме очень щедрого закона об амнистии, другие ключевые политические уступки.

Некоторые из наиболее заметных включают полную и постепенную передачу от Мадрида к региональному правительству Каталонии пригородной железнодорожной сети (Rodalies), которая включает пути, поезда и финансирование и обслуживает около 400 тысяч человек ежедневно, сообщает El Periodico de Catalunya.

Санчес нуждается в поддержке 33 депутатов нижней палаты парламента от партии Sumar, а также других партий, в том числе выступающих за независимость Каталонии и Страны Басков, в своем стремлении продлить срок пребывания на посту премьер-министра.

Если социалисты и каталонские партии, выступающие за независимость, не смогут достичь соглашения, страна пойдет на новые выборы в январе. Потенциально на этих выборах испанцы могут дать коалиции центристов и ультраправых абсолютное большинство, которого им не хватило во время последнего голосования 23 июля.

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