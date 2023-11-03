В Італії через спричинені зливами повені загинули щонайменше 5 людей

Щонайменше п’ять людей загинули і кілька зникли безвісти після того, як річки вийшли з берегів через сильні дощі в Тоскані, в центральній Італії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ansa.

Поблизу міста Пістойя обвалився міст, внаслідок чого загинуло двоє людей. Ще одна людина загинула в місті Розіньяно. Пізніше губернатор Тоскани Еудженіо Джані повідомив, що кількість загиблих зросла до п’яти.

фото Ansa

Четверо людей вважаються зниклими безвісти.

"За три години випало понад 200 міліметрів опадів", – сказав Луїджі Д'Анджело, який очолює рятувальні роботи Цивільного захисту.

Губернатор Тоскани сказав, що існують складні проблеми навколо двох великих річок в регіоні, Бізенціо, на північ від Флоренції, і Омброне, в південній частині регіону.

Пацієнтів з трьох окремих лікарень довелося перевести в інші заклади, і багато будівель було серйозно пошкоджено, додав Джані.

Міністерство оборони підтримує рятувальні роботи, направляючи вертольоти, вантажівки і водяні насоси в райони, що постраждали від повені, заявив міністр оборони Гвідо Крозетто.

Нагадаємо, у четвер Західну Європу також накрив шторм "Сіаран", внаслідок якого загинули шість осіб, були закриті школи, аеропорти і залізничне сполучення.