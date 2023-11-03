В Италии из-за вызванных ливнями наводнений погибли по меньшей мере пять человек

По меньшей мере пять человек погибли и несколько пропали без вести после того, как реки вышли из берегов из-за сильных дождей в Тоскане, в центральной Италии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ansa.

Вблизи города Пистойя обвалился мост, в результате чего погибли два человека. Еще один человек погиб в городе Розиньяно. Позже губернатор Тосканы Эудженио Джани сообщил, что количество погибших возросло до пяти.

фото Ansa

Четыре человека считаются пропавшими без вести.

"За три часа выпало более 200 миллиметров осадков", – сказал Луиджи Д'Анджело, который возглавляет спасательные работы Гражданской защиты.

Губернатор Тосканы сказал, что существуют сложные проблемы вокруг двух крупных рек в регионе, Бизенцио, к северу от Флоренции, и Омброне, в южной части региона.

Пациентов из трех отдельных больниц пришлось перевести в другие заведения, и многие здания были серьезно повреждены, добавил Джани.

Министерство обороны поддерживает спасательные работы, направляя вертолеты, грузовики и водяные насосы в пострадавшие от наводнения районы, заявил министр обороны Гвидо Крозетто.

Напомним, в четверг Западную Европу также накрыл шторм "Сиаран", в результате которого погибли шесть человек, были закрыты школы, аэропорты и железнодорожное сообщение.