Прем'єр Ірландії: Дії Ізраїлю в Газі нагадують помсту

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар у п'ятницю жорстко розкритикував дії Ізраїлю в секторі Гази, назвавши їх чимось, що наближається до помсти.

Заяву Варадкара, як пише "Європейська правда", наводить RTE.

Органи охорони здоров'я сектора Гази стверджують, що щонайменше 9061 людина загинула відтоді, як Ізраїль розпочав атаку на анклав з 2,3 мільйонами людей у відповідь на смертельні напади бойовиків ХАМАС 7 жовтня.

"Я твердо вірю, що... Ізраїль має право захищатися, має право переслідувати ХАМАС, щоб вони не могли зробити це знову", – сказав Варадкар журналістам під час візиту до Південної Кореї.

"Те, що я бачу зараз, – це не просто самозахист. Це нагадує щось більш наближене до помсти, і це не те, де ми повинні бути, і я не думаю, що це те, як Ізраїль гарантуватиме свою майбутню свободу та безпеку", – сказав Варадкар.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи є дії Ізраїлю воєнними злочинами, Варадкар сказав, що "це не мені визначати".

Ізраїль наполягає, що він діє в рамках міжнародного права, і що його напади спрямовані на знищення ХАМАС, який діє, прикриваючись цивільними.

Війна в секторі Гази підкреслила зовнішньополітичні розбіжності всередині ЄС.

Такі країни, як Франція, Нідерланди, Іспанія, Португалія, Бельгія та Ірландія, підтримали заклики ООН припинити конфлікт з гуманітарних міркувань.

Але інші, такі як Німеччина, Чехія та Австрія, чинили опір, стверджуючи, що такий крок міг би обмежити здатність Ізраїлю захищатися і дозволити ХАМАС перегрупуватися, за словами дипломатів.

Ірландія традиційно була одним із найсильніших критиків політики Ізраїлю щодо палестинців у Західній Європі.

Між тим, за даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена у приватному порядку тисне на Ізраїль, щоб той обмежив свої авіаудари по південній частині сектора Гази – для того, аби зберегти життя цивільних.

Група сенаторів-демократів закликали до короткострокового припинення бойових дій у секторі Гази через високий ризик для цивільних осіб та доставки гуманітарної допомоги.