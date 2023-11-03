Премьер Ирландии: Действия Израиля в Газе напоминают месть

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в пятницу жестко раскритиковал действия Израиля в Газе, назвав их чем-то, что приближается к мести.

Заявление Варадкара, как пишет "Европейская правда", приводит RTE.

Органы здравоохранения сектора Газы утверждают, что по меньшей мере 9061 человек погиб с тех пор, как Израиль начал атаку на анклав с 2,3 миллионами людей в ответ на смертельные нападения боевиков ХАМАС 7 октября.

"Я твердо верю, что... Израиль имеет право защищаться, имеет право преследовать ХАМАС, чтобы тот не мог сделать это снова", – сказал Варадкар журналистам во время визита в Южную Корею.

"То, что я вижу сейчас, – это не просто самозащита. Это напоминает что-то более приближенное к мести, и это не то, где мы должны быть, и я не думаю, что это то, как Израиль будет гарантировать свою будущую свободу и безопасность", – сказал Варадкар.

Отвечая на вопрос журналиста, являются ли действия Израиля военными преступлениями, Варадкар сказал, что "это не мне определять".

Израиль настаивает, что он действует в рамках международного права и что его атаки направлены на уничтожение ХАМАС, который действует, прикрываясь гражданскими.

Война в секторе Газы подчеркнула внешнеполитические разногласия внутри ЕС.

Такие страны, как Франция, Нидерланды, Испания, Португалия, Бельгия и Ирландия, поддержали призывы ООН прекратить конфликт по гуманитарным соображениям.

Но другие, такие как Германия, Чехия и Австрия, сопротивлялись, утверждая, что такой шаг мог бы ограничить способность Израиля защищаться и позволить ХАМАС перегруппироваться, по словам дипломатов.

Ирландия традиционно была одним из самых сильных критиков политики Израиля в отношении палестинцев в Западной Европе.

Между тем, по данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена в частном порядке давит на Израиль, чтобы тот ограничил свои авиаудары по южной части сектора Газы, чтобы сохранить жизни гражданских.

Группа сенаторов-демократов призвали к краткосрочному прекращению боевых действий в секторе Газы из-за высокого риска для гражданских лиц и доставки гуманитарной помощи.