Прем’єрка і міністр юстиції Данії свідчитимуть у парламенті щодо справи про витік таємниць

Прем’єр-міністерка Данії та міністр юстиції з’являться на термінові слухання у парламенті щодо справи про витік таємниць.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

У Фолькетингу, парламенті Данії, 3 листопада відбудеться термінове засідання у зв’язку з тим, що прокуратура закрила справи проти колишнього міністра оборони та ексголови Служби зовнішньої розвідки країни щодо можливого витоку таємної інформації через неможливість розголошення такої інформації в суді.

Прем’єрка Метте Фредеріксен та міністр юстиції Петер Гуммельгаард з’являться у парламент, щоб політичні партії могли поставити їм запитання щодо цієї ситуації.

Спеціальне засідання триватиме близько двох годин.

Голова служби внутрішньої безпеки Данії Фінн Борх Андерсен висловив стурбованість неможливістю розглядати в суді справи з секретною інформацією, закликавши прийняти нове законодавство.