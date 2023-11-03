Премьер и министр юстиции Дании будут свидетельствовать в парламенте по делу об утечке секретов

Премьер-министр Дании и министр юстиции появятся на срочные слушания в парламенте по делу об утечке тайн.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

В Фолькетинге, парламенте Дании, 3 ноября состоится срочное заседание в связи с тем, что прокуратура закрыла дела против бывшего министра обороны и экс-главы Службы внешней разведки страны относительно возможной утечки секретной информации из-за невозможности разглашения такой информации в суде.

Премьер Метте Фредериксен и министр юстиции Петер Хуммельгаард появятся в парламент, чтобы политические партии могли задать им вопросы по этой ситуации.

Специальное заседание продлится около двух часов.

Глава службы внутренней безопасности Дании Финн Борх Андерсен выразил обеспокоенность невозможностью рассматривать в суде дела с секретной информацией, призвав принять новое законодательство.