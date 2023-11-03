Оказавшийся под санкциями США глава спецслужбы Сербии ушел в отставку

Глава Агентства безопасности и информации Сербии Александар Вулин, который недавно оказался под санкциями США, ушел в отставку.

Об этом сообщает N1, пишет "Европейская правда".

В заявлении для СМИ Вулин заявил, что его отставка является следствием давления США и ЕС, которые в противном случае якобы угрожали Сербии санкциями.

"Я не являюсь причиной шантажа и давления на Сербию и сербский мир, но не дам сделать меня поводом для такого давления. Поэтому я подаю заявление об отставке с должности директора Агентства информации и безопасности", – объявил Вулин.

Американские санкции против себя он считает "доказательством своей упорной борьбы за единство сербов".

Также он заявил, что нынешние "угрозы и шантаж" в адрес Сербии и ее президента Александара Вучича в вопросе Косово, Республики Сербской (составляющей БиГ) и санкций против России "можно сравнить только с австро-венгерским ультиматумом 1914 года".

"Если бы на это согласились, то следующим условием был бы отказ от китайских инвестиций, безусловная технологическая и экономическая зависимость от Запада, продолжение политической и территориальной дезинтеграции Сербии и принятие западных ценностей, в которых нет места традиционной семье и нации и социальной справедливости", – заявил Вулин.

Вулин, который с прошлого года занимал должность главы разведывательной службы, Агентства безопасности и информации Сербии, ранее был министром обороны и внутренних дел страны. В 2020 году в статусе министра обороны он официально провозгласил концепцию "сербского мира", схожую с "русским миром" – "защитим всех сербов, где бы они ни жили".

В июле 2023 года США наложили на Вулина санкции, что сделало его первым действующим сербским чиновником, попавшим под санкции, со времен правления Слободана Милошевича в 1990-х годах.

США в объявлении о санкциях прямо обвинили Вулина в использовании должностных полномочий для поддержки России, "способствуя ее злонамеренной деятельности, которая подрывает безопасность и стабильность на Западных Балканах, и предоставляя России возможности для дальнейшего усиления своего влияния в регионе".