ЄС "глибоко стурбований" військовою допомогою Росії з боку КНДР

Європейська служба зовнішніх справ у п’ятницю відреагувала на численні свідчення того, що Північна Корея передала Росії сотні тисяч артилерійських снарядів, а також інше військове обладнання для продовження агресії проти України.

Коментар зовнішньополітичного відомства ЄС цитує "Європейська правда".

Євросоюз висловив "глибоку стурбованість" повідомленнями про передання зброї та військову співпрацю між КНДР та Росією для використання у "незаконній, неспровокованій та невиправданій агресивній війні Росії проти України".

"ЄС рішуче засуджує будь-які такі передачі зброї. ЄС закликає КНДР і Росію утриматися від будь-яких обмінів військовою технікою або боєприпасами і дотримуватися послідовних резолюцій Ради безпеки ООН…, які чітко забороняють будь-який експорт або імпорт озброєнь за участю КНДР", – йдеться в коментарі.

У Європейській службі зовнішніх справ додали, що порушення Росією резолюцій Радбезу ООН, які вона сама ж підтримувала, на тлі поглиблення зв’язків з КНДР "відображають її все більшу ізоляцію, відчай і ефективність обмежувальних заходів ЄС".

У жовтні Білий дім заявив, що режим північнокорейського диктатора Кім Чен Ина надав 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів Росії.

За оцінками військової розвідки Південної Кореї, КНДР надала Росії понад мільйон артилерійських снарядів для використання у війні проти України, а також надіслала до Росії радників щодо використання боєприпасів, яких вистачить приблизно на два місяці.

Крім того, Москва могла отримати "невстановлену кількість" балістичних ракет малої дальності, протитанкових ракет і переносних зенітних ракет, а також гвинтівок, ракетних пускових установок, мінометів і снарядів.

Пхеньян має одні з найбільших у світі складів артилерійських снарядів і ракет, сумісних зі зброєю радянських часів, яку Росія використовує в Україні. Співпраця між Пхеньяном і Москвою посилилася, оскільки обидві країни опинилися в глобальній ізоляції, а Кім Чен Ин і Владімір Путін провели саміт у Росії у вересні.