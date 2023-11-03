ЕС "глубоко обеспокоен" военной помощью России со стороны КНДР

Европейская служба внешних дел в пятницу отреагировала на многочисленные свидетельства того, что Северная Корея передала России сотни тысяч артиллерийских снарядов, а также другое военное оборудование для продолжения агрессии против Украины.

Комментарий внешнеполитического ведомства ЕС цитирует "Европейская правда".

Евросоюз выразил "глубокую обеспокоенность" сообщениями о передаче оружия и военном сотрудничестве между КНДР и Россией для использования в "незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне России против Украины".

"ЕС решительно осуждает любые такие передачи оружия. ЕС призывает КНДР и Россию воздержаться от любых обменов военной техникой или боеприпасами и придерживаться последовательных резолюций Совета безопасности ООН..., которые четко запрещают любой экспорт или импорт вооружений с участием КНДР", – говорится в комментарии.

В Европейской службе внешних дел добавили, что нарушение Россией резолюций Совбеза ООН, которые она сама же поддерживала, на фоне углубления связей с КНДР "отражают ее все большую изоляцию, отчаяние и эффективность ограничительных мер ЕС".

В октябре Белый дом заявил, что режим северокорейского диктатора Ким Чен Ына предоставил 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов России.

По оценкам военной разведки Южной Кореи, КНДР предоставила России более миллиона артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины, а также направила в Россию советников по использованию боеприпасов, которых хватит примерно на два месяца.

Кроме того, Москва могла получить "неустановленное количество" баллистических ракет малой дальности, противотанковых ракет и переносных зенитных ракет, а также винтовок, ракетных пусковых установок, минометов и снарядов.

Пхеньян имеет одни из крупнейших в мире складов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с оружием советских времен, которое Россия использует в Украине. Сотрудничество между Пхеньяном и Москвой усилилось, поскольку обе страны оказались в глобальной изоляции, а Ким Чен Ын и Владимир Путин провели саммит в России в сентябре.