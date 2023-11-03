Орбан привітав Алієва з поверненням під контроль Карабаху

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п'ятницю уперше публічно прокоментував операцію Азербайджану в Нагірному Карабаху, привітавши президента Ільхама Алієва з поверненням регіону під контроль Баку.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал 444.hu, таке Орбан сказав під час виступу в межах саміту Організації тюркських держав у столиці Казахстану Астані.

У своєму виступі угорський прем’єр спершу висловив "пошану угорського народу" президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану з нагоди нещодавнього 100-річчня заснування Турецької республіки.

Після цього він побажав азербайджанському лідеру Алієву "успіхів у його роботі зі стабілізації регіону" Нагірного Карабаху, а також "успіхів у відновленні Карабаху".

"Вітаю Вас, шановний пане президенте!" – додав Орбан.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває протягом десятиліть. Після розпаду Радянського Союзу вони воювали за регіон Нагірного Карабаху, який був переважно населений вірменами і, згідно з міжнародним правом, належить Азербайджану.

У вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом у результаті одноденної військової операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.

Як нагадує 444.hu, Віктор Орбан є важливим союзником Ільхама Алієва в Європейському Союзі. Серед іншого, Будапешт сприяв блокуванню спільної заяви із засудженням дій Азербайджану в Карабаху.

Угорський прем'єр також публічно відкидав будь-які санкції проти Баку.